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49 минут назад

Российский теннисист решил сменить спортивное гражданство

Lenta.ru

Российский теннисист Александр Шевченко решил сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан. Об этом сообщается на сайте Федерации тенниса Казахстана (ФТК).

Российский теннисист решил сменить гражданство
Фото: СоцсетиСоцсети

В организации заявили, что получили обращение от российского спортсмена, на данный момент оно находится на рассмотрении. «Нужно принять во внимание, что в Федерацию тенниса Казахстана регулярно обращаются игроки, которые хотят играть за нашу страну. И каждый случай рассматривается тщательно и взвешенно», — отметили в ФТК.

21-летний Шевченко — седьмая ракетка России. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает 149-е место.

Российские теннисисты продолжают выступать на турнирах ATP и Женской теннисной ассоциации в нейтральном статусе. Спортсмены на всех турнирах лишены флага и гимна. При этом россиянам запрещено выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса.

Теннис,Александр Шевченко,
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