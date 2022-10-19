«Это оскорбительно» - вторая ракетка Великобритании пригрозил уходом из сборной

26-я ракетка мира Даниэль Эванс , вторая ракетка Великобритании, пригрозил уходом из сборной страны. Эвансу не понравилось, что в последнее время его не ставят на парные матчи в Кубке Дэвиса.

Это сделано для парней, играющих в парном разряде. Ничего против них не имею, но мне не нужно играть в парном разряде в туре, чтобы доказать, насколько я хорош в парном разряде. Когда я это делаю, у меня обычно всё в порядке. Думаю, что в смысле матчей Кубка Дэвиса нужно смотреть не только на парный рейтинг», — приводит его слова Inews.