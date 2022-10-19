Российский теннисист прокомментировал сообщения о смене спортивного гражданства

Российский теннисист Александр Шевченко прокомментировал сообщения о смене им спортивного гражданства на казахское. В беседе с «Чемпионатом» он отметил, что СМИ его неправильно поняли.
«Еще вообще ничего не понятно даже для меня», — сказал Шевченко.
Ранее Федерация тенниса Казахстана подтвердила получение от российского спортсмена заявления о смене спортивного гражданства. В организации отметили, что этот вопрос еще рассматривается и окончательного решения по нему нет.
Шевченко является седьмой ракеткой России. Он занимает 149-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.