Российский теннисист прокомментировал сообщения о смене спортивного гражданства

Российский теннисист Александр Шевченко прокомментировал сообщения о смене им спортивного гражданства на казахское. В беседе с «Чемпионатом» он отметил, что СМИ его неправильно поняли.

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ФЕДЕРАЦИИ ТЕННИСА КАЗАХСТАНА ПРЕСС-СЛУЖБА ФЕДЕРАЦИИ ТЕННИСА КАЗАХСТАНА

«Еще вообще ничего не понятно даже для меня», — сказал Шевченко.

Ранее Федерация тенниса Казахстана подтвердила получение от российского спортсмена заявления о смене спортивного гражданства. В организации отметили, что этот вопрос еще рассматривается и окончательного решения по нему нет.