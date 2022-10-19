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41 минуту назад

Российский теннисист прокомментировал сообщения о смене спортивного гражданства

Елена Прошина

Российский теннисист Александр Шевченко прокомментировал сообщения о смене им спортивного гражданства на казахское. В беседе с «Чемпионатом» он отметил, что СМИ его неправильно поняли.

Российский теннисист прокомментировал сообщения о смене спортивного гражданства
Фото:  ПРЕСС-СЛУЖБА ФЕДЕРАЦИИ ТЕННИСА КАЗАХСТАНА ПРЕСС-СЛУЖБА ФЕДЕРАЦИИ ТЕННИСА КАЗАХСТАНА

«Еще вообще ничего не понятно даже для меня», — сказал Шевченко.

Ранее Федерация тенниса Казахстана подтвердила получение от российского спортсмена заявления о смене спортивного гражданства. В организации отметили, что этот вопрос еще рассматривается и окончательного решения по нему нет.

Шевченко является седьмой ракеткой России. Он занимает 149-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Теннис,Александр Шевченко,
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