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2 часа назад

Первая ракетка мира Карлос Алькарас встретился с футболистами мадридского «Реала»

Чемпионат.com

Первая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас встретился с футболистами мадридского «Реала».

Алькарас встретился с футболистами мадридского «Реала»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, 19-летний Карлос Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. В финальном матче испанец обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. После этой победы испанец поднялся на первую строчку в рейтинге ATP, став самой молодой первой ракеткой мира в истории мужского тенниса.

В минувшем сезон мадридский «Реал» стал чемпионом Испании, а также завоевал трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале английский «Ливерпуль». В начале текущего сезона клуб стал обладателем Суперкубка Европы, оказавшись сильнее немецкого «Айнтрахта».

Теннис,Реал,
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