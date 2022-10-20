Янник Синнер сыграл в теннис на фоне заснеженных гор. Фото

12-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в своих социальных сетях опубликовал новые фотографии. На фото Синнер играет в теннис в заснеженных горах в Италии.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Кто найдёт место лучше для игры в теннис?» — написал Синнер, прикрепив фотографии.

21-летний Янник Синнер – обладатель шести трофеев уровня ATP. В этом сезоне он завоевал трофей в Умаге (Хорватия). Итальянец дошёл до четвертьфинала Australian Open, Уимблдона и Открытого чемпионата США, а также до четвёртого круга на «Ролан Гаррос». Ранее итальянец пропустил турнир в Астане из-за травмы.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СИННЕРА