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1 час назад

Янник Синнер сыграл в теннис на фоне заснеженных гор. Фото

Чемпионат.com

12-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в своих социальных сетях опубликовал новые фотографии. На фото Синнер играет в теннис в заснеженных горах в Италии.

Янник Синнер сыграл в теннис на фоне заснеженных гор. Фото
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Кто найдёт место лучше для игры в теннис?» — написал Синнер, прикрепив фотографии.

21-летний Янник Синнер – обладатель шести трофеев уровня ATP. В этом сезоне он завоевал трофей в Умаге (Хорватия). Итальянец дошёл до четвертьфинала Australian Open, Уимблдона и Открытого чемпионата США, а также до четвёртого круга на «Ролан Гаррос». Ранее итальянец пропустил турнир в Астане из-за травмы.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СИННЕРА

Ранее Синнер поделился фотографиями с олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, двукратной чемпионкой мира американкой Линдси Вонн, с которой вместе катался на лыжах.

Теннис,Янник Синнер,Линдси Вонн,
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