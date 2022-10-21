«Самый ужасный турнир в истории». Конфликты и травматичные корты — трэш Неаполя

Организаторы пожарят уже целую неделю. И это на турнире серии-250.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Турнир в Неаполе, кажется, намекает, чтобы его прикрыли — всю неделю, что он идёт, там всплывают новые неприятные подробности. И это на контрасте с тремя другими соревнованиями в эти же даты: женским «тысячником» в Гвадалахаре и турнирами серии 250 в Стокгольме и Антверпене — к ним-то вопросов нет. 70% профессиональной повестки — о жутких условиях в Неаполе.

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Травмоопасное покрытие и перенос матчей

Всё началось ещё в квалификации: игроки жаловались на кондиции кортов — в сети стали всплывать видео, где видны небольшие впадины, трещины или кочки, где-то покрытие пузырилось. Матчи, предваряющие основную сетку, даже пришлось перенести на соседние корты, что в городе — а это в 40 минутах от кортов в Неаполе, в теннисном центре Поццуоли.

И тут следует сделать дисклеймер: почему это вообще произошло? Нынешний турнир серии 250 в Неаполе принимает старейший теннисный клуб, существующий с 1905 года – Tennis Club Napoli прямо на набережной Неаполитанского залива. Его корты обычно грунтовые, а к этой неделе там постелили хард, в том числе и на Центральном. К таким экспериментам организаторы оказались не готовы.

Поэтому они решили обвинить во всех грехах компанию-подрядчика, кто занимался подготовкой, транспортировкой и укладкой самого покрытия. Мировой лидер в отрасли — Mapei — как сами же итальянцы промотировали своих спонсоров: якобы материал плохой, а не мы и наша подготовка к турниру.

«Слышал, что корты попытаются починить и «перекрасить» до понедельника, когда начнётся основная сетка. Какой беспорядок. Напоминает самый ужасный турнир в истории», — писал испанский журналист Жозе Моргадо.

Этим и занимались все выходные, пока квалифаеры набивали мячи в другом центре. В клуб завезли хард сразу после турнира во Флоренции. Постелить его к началу основной сетки не успели, поэтому она стартовала во вторник: синее покрытие сменилось на зелёное.

И, как оказалось, тоже неудачно: уже четвёртый день из-за близости моря корты становятся влажными. Местами мяч совсем не отскакивает, а игроки часто скользят, что становится травматичным. Из-за чего во вторник и среду несколько матчей не сыграли, и некоторым пришлось осилить два поединка в четверг: например, американцу Макдональду и китайцу Чжану. А Корентен Муте накануне в матче с сербом Миомиром Кецмановичем вообще отказался продолжать бороться при счёте 3-5 в пользу соперника — из-за морского воздуха корт к вечеру стал слишком скользким, и француз психанул.

Игрока выселили из отеля во время матча

Но проблемы были связаны не только с кортами. Колумбийца Николаса Баррьентоса вообще выселили из отеля, когда он играл пару на кортах в Поццуоли. После первого раунда он вернулся с женой в апартаменты и увидел разбросанные в лобби чемоданы в открытом виде: тут и новенький Mac, и личные вещи.

«Это последняя капля! — написал он в сети, подкрепляя пост видео. — Как такое может случиться с турниром ATP-250? Даже на челленджере со мной такого не происходило…»

Соцсети

О необходимости сменить локацию ему сообщили в разгар парного матча с Мигелем Анхелем Рейес-Варелой — по электронной почте прислали уведомление о том, что ему придётся переехать уже второй раз на несколько дней. Теннисист пожаловался и на то, что на турнире очень мало машин для игроков, и вообще полный логистический хаос. Также журналисты выяснили, что похожие проблемы были на челленджере в итальянском Форли в начале года и Турине, который организовала та же компания — NEN events.

«Я думаю, что на всех турнирах есть какие-то проблемы, и они решаются по ходу. Но всё это не случайно, — продолжил он. — Плохая организация и планирование этого турнира сделали невозможным решение всех проблем, возникающих каждый день».