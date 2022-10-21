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21 минуту назад

Зверев не сыграет на «Мастерсе» в Париже. Его место займёт Маррей

Чемпионат.com

Шестая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев снялся с турнира категории ATP-1000 в Париже (Франция), который пройдёт с 31 октября по 6 ноября.

Место Зверева на «Мастерсе» в Париже займет британец
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Место представителя Германии в основной сетке достанется британцу Энди Маррею. Немец не выступал на официальных турнирах с Открытого чемпионата Франции-2022, где он получил разрыв боковых связок ноги в матче с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.

Напомним, Александр Зверев планировал вернуться на корт на Кубке Дэвиса-2022 и даже приехал на соревнования вместе со сборной Германии, однако за несколько дней до старта турнира теннисист заявил, что получил новую травму, никак не связанную с предыдущим повреждением. По его словам, восстановление может занять не меньше трёх месяцев

Теннис,Александр Зверев,
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