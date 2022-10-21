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1 час назад

Экс-первая ракетка мира Халеп попалась на допинге

Елена Прошина

Бывшую первую ракетку мира — румынскую теннисистку Симону Халеп — временно отстранили от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Ее проба дала положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе.

Экс-первая ракетка мира попалась на допинге
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пробу на допинг, о которой идет речь, Халеп сдала в августе во время соревнований на Открытом чемпионате США по теннису. Ее разделили на два образца: A и B. По результатам анализа в первом обнаружили запрещенное Всемирным антидопинговым агентством вещество FG-4592 (Роксадустат).

После получения уведомления о нарушении от ITIA 7 октября Халеп воспользовалась своим правом запросить исследование пробы B, но она показала тот же результат и в агентстве приняли решение временно отстранить теннисистку от соревнований.

Румынская спортсменка на данный момент занимает девятое место в рейтинге WTA. На ее счету 24 титула ассоциации.

Теннис,Всемирное антидопинговое агентство,
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