Экс-первая ракетка мира попалась на допинге

Бывшую первую ракетку мира — румынскую теннисистку Симону Халеп — временно отстранили от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Ее проба дала положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе.

Пробу на допинг, о которой идет речь, Халеп сдала в августе во время соревнований на Открытом чемпионате США по теннису. Ее разделили на два образца: A и B. По результатам анализа в первом обнаружили запрещенное Всемирным антидопинговым агентством вещество FG-4592 (Роксадустат).

После получения уведомления о нарушении от ITIA 7 октября Халеп воспользовалась своим правом запросить исследование пробы B, но она показала тот же результат и в агентстве приняли решение временно отстранить теннисистку от соревнований.