Определились соперники Медведева, Рублёва и Хачанова на турнире в Вене

Стала известна сетка турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), который пройдёт с 24 по 30 октября. Россиянин Даниил Медведев (1) встретится с представителем Грузии Николозом Басилашвили, Андрей Рублёв (3) сойдётся с аргентинцем Диего Шварцманом, а соперник Карена Хачанова определится в квалификации.