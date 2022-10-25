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44 минуты назад

Теннисист Медведев предложил решение для возвращения российских атлетов на международную арену

Газета.Ruиещё 4

Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев считает, что российские спортсмены могут вернуться на международную арену, выступая под флагом Международного олимпийского комитета (МОК).

Медведев предложил россиянам выступать под флагом МОК
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мне как теннисисту повезло, что я могу соревноваться. В командных видах спорта все сложнее, хорошим решением для российских спортсменов может стать выступление под флагом МОК или ATP", — передает слова Медведева Ubitennis.

В конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в некоторых видах спорта российские спортсмены продолжают выступать под нейтральным флагом. Российские теннисисты продолжают свое выступление в индивидуальных соревнованиях, несмотря на то, что Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях. Запрет касается только командных турниров. Теннисистам в своих соцсетях пришлось убрать флаг России из описания. Ранее сообщалось, что пятеро российских спортсменов сменили гражданство на белорусское.

Теннис,Даниил Медведев,
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