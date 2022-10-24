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56 минут назад

Аслан Карацев провалился на 60-е место в рейтинге ATP

Чемпионат.comиещё 3

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Аслан Карацев, который в предыдущей версии рейтинга занимал 45-е место, опустился сразу на 15 строчек и стал 60-м.

Карацев провалился на 60-е место в рейтинге ATP
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В первой десятке произошло одно изменение: Феликс Оже-Альяссим обошёл Тейлора Фритца и стал девятым. Даниил Медведев остался четвёртым, Андрей Рублёв — восьмым. Возглавляет рейтинг, как и прежде, 19-летний испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг ATP. 24 октября

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6730.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.

3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5600.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5155.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5035.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4860.

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4320.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3685.

9 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3315.

10 (9). Тейлор Фритц (США) — 3195…

18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1945…

60 (45). Аслан Карацев (Россия) — 785…

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