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7 минут назад

Андрей Рублёв на нервах засунул теннисную ракетку в рот во время матча. Фото

Чемпионат.comиещё 1

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не сдержал эмоций во время матча первого круга на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). После попадания в аут на нервах Андрей засунул ракетку в рот.

Рублев на нервах засунул ракетку себе в рот во время матча
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В первом раунде посеянный третьим Рублёв встречается с 21-й ракеткой мира представителем Аргентины Диего Шварцманом. Андрей выиграл первый сет со счётом 6:4 и со счётом 3:1 ведёт во второй партии.

Чемпионат

Общий призовой фонд соревнований в Базеле составил € 2 135 350. Его действующим чемпионом является швейцарец Роджер Федерер, он завоевал данный титул ещё в 2019 году.

Теннис,Диего Шварцман,Андрей Рублев,Роджер Федерер,
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