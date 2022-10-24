Рублев на нервах засунул ракетку себе в рот во время матча

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не сдержал эмоций во время матча первого круга на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). После попадания в аут на нервах Андрей засунул ракетку в рот.

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В первом раунде посеянный третьим Рублёв встречается с 21-й ракеткой мира представителем Аргентины Диего Шварцманом. Андрей выиграл первый сет со счётом 6:4 и со счётом 3:1 ведёт во второй партии.

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