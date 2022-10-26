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22 минуты назад

Тренер Халеп Патрик Муратоглу выступил с заявлением по допингу Симоны

Чемпионат.comиещё 2

Французский специалист Патрик Муратоглу, тренер двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» Симоны Халеп, выступил с заявлением. Ранее стало известно, что в допинг-пробе Халеп обнаружили запрещённый препарат.

Тренер Халеп выступил с заявлением по допингу Симоны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Во-первых, я хочу рассказать, какой шок испытала наша команда, когда Симона сообщила мне о положительном допинг-тесте на Открытом чемпионате США. За почти 30 лет работы с сотнями профессиональных спортсменов я ни разу не сталкивался с подобн

Я ценю, что многие люди из теннисного мира, которые тесно сотрудничали с Симоной или знали её лично в течение многих лет, высказались. Я хочу поблагодарить этих людей за то, что они громко заявили в такой важный момент, что Симона что-то значит для них. Их слова уверенности — сильный посыл, и я поддерживаю это.

После положительного теста Симоны на прошлой неделе я решил хранить относительное молчание. Моим приоритетом было направлять свою энергию на то, чтобы помогать ей и поддерживать её в деле установления истины.

Я хорошо знаю Симону и могу заверить, что она является образцом честности. Она категорически против любой формы допинга, и я знаю, что ей никогда не приходило в голову принимать какие-либо запрещённые вещества. Я доверяю ей на сто процентов. Вместе мы будем бороться, чтобы доказать правду», — написал Муратоглу в своих социальных сетях.

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