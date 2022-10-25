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1 час назад

Джокович рассказал о возможном допуске на Australian Open-2023

Lenta.ru

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о возможном допуске на Australian Open 2023 года. Его слова приводит Tennis Majors.

Джокович рассказал о возможном допуске на Australian Open-2023
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть некоторые положительные сдвиги, что меня допустят, но это пока неофициально. Мы общаемся через моих адвокатов в Австралии. На самом деле, они общаются с представителями власти, которые занимаются моим делом. Я надеюсь получить ответ в ближайшие несколько недель», — заявил он.

Джокович выразил надежду на положительное решение по его допуску на турнир.

В сентябре сообщалось, что власти Австралии разрешат Джоковичу въезд в страну для участия в Australian Open. Отмечалось, что ограничение будет снято, если спортсмен подаст запрос на получение визы.

В январе Джокович стал участником скандала в Австралии. Он планировал принять участие в Australian Open, однако его виза не предполагала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. В результате инцидента теннисист был депортирован из Австралии. На него был наложен запрет на посещение страны в течение трех лет.

Теннис,Новак Джокович,
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