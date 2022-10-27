Грузинский теннисист прикрыл свое имя в ходе матча в поддержку Медведева

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили во время матча против россиянина Даниила Медведева прикрыл свое имя на табличке в знак солидарности с оппонентом. Как сообщает телеканал «360», организаторы турнира Erste Bank Open в Вене написали имя российского спортсмена латиницей, а фамилию и вовсе не стали указывать на табло.

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Напомним, что по традиции на соревнованиях имена игроков пишут на их родном языке. В ходе встречи имя Басилашвили показали на грузинском, после чего он решил закрыть его черным полотенцем.