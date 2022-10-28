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1 час назад

Серена Уильямс обратилась к Возняцки, отреагировав на рождение сына Каролины

Чемпионат.comиещё 1

Американская теннисистка Серена Уильямс, завершившая карьеру после Открытого чемпионата США-2022, прокомментировала рождение сына у датчанки Каролины Возняцки.

Серена Уильямс обратилась к Возняцки, отреагировав на рождение сына Каролины
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я уже влюблена, поздравляю Каролину и Дэвида», — написала Уильямс в социальных сетях.

Это второй ребёнок Возняцки и её супруга Дэвида Ли. Они также воспитывают дочь, которую назвали Оливия. Возняцки и её муж, бывший игрок НБА Дэвид Ли, год назад впервые стали родителями. У них родилась дочь Оливия. Ранее, 19 июня, пара сообщила, что ждёт второго ребёнка. Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2018), обладательница титула на Итоговом чемпионате WTA (2017) в одиночном разряде, чемпионка 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде). Каролина завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей.

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