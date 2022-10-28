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55 минут назад

Циципас грубо обратился к отцу во время матча на турнире в Вене

Чемпионат.com

Греческий теннисист Стефанос Циципас поругался со своим отцом, который также является его тренером. Во время матча первого круга турнира с австрийцем Деннисом Новаком Циципас потерял самообладание. После того как греческий теннисист проиграл первый сет, он дал волю эмоциям. Под гнев теннисиста попал его отец Апостолос. Циципас потребовал, чтобы тот покинул его бокс, а также сопроводил выкрик греческим ругательством «малака».

Грек Циципас грубо обратился к отцу во время матча на турнире в Вене
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

После этого Стефанос сумел выиграть второй и третий сет, благодаря чему вышел во второй круг. Впрочем, греческий теннисист дальше пройти не сумел. В матче второго круга он уступил хорвату Борне Чоричу со счётом 6:4, 4:6, 6:7.

Отметим, что Циципас не впервые устраивает публичную полемику с отцом. Апостолоса неоднократно предупреждали из-за его громких подсказок с трибун. Зачастую Стефанос и сам злится из-за действий отца.

Теннис,Деннис Новак,
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