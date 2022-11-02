Фанаты сравнили игру Рублева на «Мастерсе» с «Формулой-1»

Российский теннисист Андрей Рублев с уверенной победы стартовал на турнире серии «Мастерс», который проходит в Париже. 1 ноября в рамках второго круга соревнований он в двух сетах обыграл представителя США Джона Иснера.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Матч, который продлился на одну минуту больше часа, завершился с результатом 6:2, 6:3 в пользу Рублева. Такая уверенная победа не оставила равнодушными иностранных фанатов тенниса, которые высоко оценили игру российского спортсмена.

Комментарии фанатов с Mens Tennis Forum, YouTube и Twitter приводит Inoprosport.

«Вот черт! Похоже на то, что Андрей всерьез собрался пройти здесь весь путь до конца. Абсолютно никаких проблем не испытал с Иснером. Сумасшествие какое-то!» — написал Ken Mori.

«Рублев vs Иснер – это как «Формула-1» против NASCAR», — отметил Donnell custodio.

«Я бы скорее сказал, что, как Формула-1 против гужевой повозки. Рублев очень быстр и проворен», — добавил Geth Android.

Соперник Рублева по матчу третьего круга турнира в Париже пока не определен.