Гарсия стала победительницей Итогового турнира WTA

В Форт-Уэрте (США) на стадионе «Дикис Арена» состоялся финальный матч Итогового чемпионата WTA, в котором сошлись 29-летняя француженка Каролин Гарсия (шестой номер рейтинга) и 24-летняя представительница Белоруссии Арина Соболенко (седьмая ракетка мира).

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Встреча завершилась победой Гарсии – 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут.

На счету представительницы Белоруссии – четыре подачи навылет, три двойные ошибки и нет ни одной попытки реализовать брейк-пойнт. У её оппонентки – 11 эйсов, одна двойная ошибка и один из одного (100%) удачный брейк-пойнт.