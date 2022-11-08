Кудерметова станет второй ракеткой мира в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, которая в паре с бельгийкой Элисе Мертенс выиграла Итоговый чемпионат WTA, станет второй ракеткой мира в парном разряде, после того как организация опубликует обновлённую версию рейтинга. До турнира Кудерметова занимала пятое место. Что касается Мертенс, то бельгийка, располагавшаяся на девятой строчке, станет пятой.