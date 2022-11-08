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21 минуту назад

Вероника Кудерметова станет второй ракеткой мира в парном разряде после победы на Итоговом

Чемпионат.com

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, которая в паре с бельгийкой Элисе Мертенс выиграла Итоговый чемпионат WTA, станет второй ракеткой мира в парном разряде, после того как организация опубликует обновлённую версию рейтинга. До турнира Кудерметова занимала пятое место. Что касается Мертенс, то бельгийка, располагавшаяся на девятой строчке, станет пятой.

Кудерметова станет второй ракеткой мира в парном разряде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На первом месте в рейтинге WTA в парном разряде останется чешка Катержина Синякова, несмотря на поражение в финале. Напомним, Синякова и её соотечественница Барбора Крейчикова проиграли Кудерметовой и Мертенс со счётом 2:6, 6:4, [9:11]. В одиночном разряде победу в финале одержала француженка Каролин Гарсия, обыгравшая представительницу Беларуси Арину Соболенко.

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