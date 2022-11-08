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1 час назад

Теннисистка Кудерметова выиграла Итоговый турнир WTA

Никита Бородкин

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с бельгийкой Элизе Мертенс выиграла Итоговый турнир WTA в парном разряде. Как сообщает «Чемпионат.com», в решающем матче спортсменки победили чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счетом 6:2, 4:6, 11:9.

Кудерметова станет второй ракеткой мира в парном разряде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продолжительность игры составила 1 час 44 минуты. Кудерметова и Мертенс допустили три двойные ошибки и смогли реализовать два из пяти брейк-пойнтов. Чешские теннисистки оформили два эйса, совершили пять двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из трех.

Отметим, что Кудерметова и Мертенс за время Итогового турнира WTA не допустили ни одного поражения. Крейчикова и Синякова же являлись действующими чемпионами соревнований в парном разряде.

Напомним, что недавно Кудерметовой удалось войти в топ-10 рейтинга WTA. Теперь она станет второй ракеткой мира в парном разряде, после того как организация опубликует обновленную версию рейтинга. До турнира Кудерметова занимала пятое место. Что касается Мертенс, то бельгийка, располагавшаяся на девятой строчке, станет пятой.

Теннис,Вероника Кудерметова,
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