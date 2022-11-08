Кудерметова станет второй ракеткой мира в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с бельгийкой Элизе Мертенс выиграла Итоговый турнир WTA в парном разряде. Как сообщает «Чемпионат.com», в решающем матче спортсменки победили чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счетом 6:2, 4:6, 11:9.

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Продолжительность игры составила 1 час 44 минуты. Кудерметова и Мертенс допустили три двойные ошибки и смогли реализовать два из пяти брейк-пойнтов. Чешские теннисистки оформили два эйса, совершили пять двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из трех.

Отметим, что Кудерметова и Мертенс за время Итогового турнира WTA не допустили ни одного поражения. Крейчикова и Синякова же являлись действующими чемпионами соревнований в парном разряде.