ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
50 минут назад

Теннисист Медведев не смог подняться в обновленном рейтинге ATP

Газета.Ruиещё 1

Экс-первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев остался на пятой позиции в обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP). У него 4065 очков.

Медведев не смог подняться в обновленном рейтинге ATP
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В обновленном рейтинге ATP первую строчку продолжает удерживать испанец Карлос Алькарас (6820 очков), который стал победителем Открытого чемпионата США (US Open) в этом году. В финале он обыграл норвежца Каспера Рууда.

На второй строчке рейтинга располагается еще один испанец — Рафаэль Надаль (5820 очков).

Тройку лидеров замыкает грек Стефанос Циципас (5350 очков). На четвертом месте продолжает оставаться норвежец Каспер Рууд (5020 очков).

Россиянин Андрей Рублев также остался на своей 7-й позиции, как и Карен Хачанов (20-е место). А вот Аслану Карацеву удалось улучшить свое положение. Он поднялся с 60-го на 59-е место.

Напомним, что сегодня российские теннисисты стартуют своими матчами в Итоговом турнире ATP в Турине. В 16.00 по московскому времени Даниил Медведев сыграет против Андрея Рублева.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что Даниилу Медведеву для победы на Итоговом турнире ATP нужно подружиться с головой.

Теннис,Аслан Карацев,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Рафаэль Надаль,Андрей Рублев,Шамиль Тарпищев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители