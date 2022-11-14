Медведев не смог подняться в обновленном рейтинге ATP

Экс-первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев остался на пятой позиции в обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP). У него 4065 очков.

В обновленном рейтинге ATP первую строчку продолжает удерживать испанец Карлос Алькарас (6820 очков), который стал победителем Открытого чемпионата США (US Open) в этом году. В финале он обыграл норвежца Каспера Рууда.

На второй строчке рейтинга располагается еще один испанец — Рафаэль Надаль (5820 очков).

Тройку лидеров замыкает грек Стефанос Циципас (5350 очков). На четвертом месте продолжает оставаться норвежец Каспер Рууд (5020 очков).

Россиянин Андрей Рублев также остался на своей 7-й позиции, как и Карен Хачанов (20-е место). А вот Аслану Карацеву удалось улучшить свое положение. Он поднялся с 60-го на 59-е место.

Напомним, что сегодня российские теннисисты стартуют своими матчами в Итоговом турнире ATP в Турине. В 16.00 по московскому времени Даниил Медведев сыграет против Андрея Рублева.