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1 час назад

Рублев ожидает «шахматную партию» в матче с Медведевым

Спорт день за днем

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев поделился ожиданиями от матча против Даниила Медведева в рамках первого тура группового этапа Итогового турнира ATP.

Рублев ожидает «шахматную партию» в матче с Медведевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С Даниилом будет настоящая шахматная партия. Я ещё даже не смотрю на другие матчи. Верю, что оба мы покажем отличный уровень, от которого зрители получат удовольствие», — приводит слова Рублева официальный сайт ATP.

Теннисисты встречались друг с другом шесть раз. Пять побед одержал Медведев, Рублев выиграл один раз.

Помимо двух россиян, в группе B сыграют серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас.

Медведев участвовал на трех последних Итоговых турнирах. В 2019 году он не вышел из группы, в 2020 году выиграл титул, а в 2021 дошел до финала, где проиграл Александру Звереву (4-6, 4-6).

Рублев играл на прошлом турнире, однако не вышел из группы.

Матч между теннисистами начнется сегодня не ранее 16:00 по московскому времени.

Теннис,Даниил Медведев,Андрей Рублев,Александр Зверев,Новак Джокович,
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