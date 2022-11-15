Стали известны новые подробности допуска Джоковича к Australian Open

Стали известны новые подробности по поводу допуска сербского теннисиста Новака Джоковича к Australian Open-2023. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации издания, власти Австралии выдадут теннисисту новую визу, несмотря на то что в январе 2022 года признали недействительным предыдущий документ. По законам страны сделать это возможно, если министр иммиграции убедится в том, что есть веские причины для въезда в страну человека с ранее аннулированной визой. Таким образом, серб сможет принять участие в турнире.

11 сентября появилась информация, что правительство Австралии отменит трехлетний запрет на въезд Джоковича. Уточнялось, что на тот момент для посещения страны не требовалось получение сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус.

В январе Джокович планировал принять участие в Australian Open, однако его виза не предполагала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. В результате инцидента теннисист был депортирован из Австралии.