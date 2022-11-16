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4 часа назад

Андрей Рублёв — Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP

Чемпионат.comиещё 3

Сегодня, 16 ноября, российский теннисист Андрей Рублёв и 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович сыграют друг с другом во 2-м туре группового этапа Итогового чемпионата ATP. Турнир проходит в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября. Матч Рублёв — Джокович начнётся не ранее 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Новак Джокович на Итоговом турнире ATP.

В другом матче этой группы сыграют победитель Открытого чемпионата США 2021 года, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и представитель Греции Стефанос Циципас. Матч состоится вечером по московскому времени.

Действующий победитель Итогового турнира — немец Александр Зверев. Он не играет с июня из-за травмы.

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