Карлос Алькарас побил исторический рекорд Новака Джоковича

Первая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас побил исторический рекорд, до этого принадлежавший 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу. Алькарас начал сезон на 32-м месте в рейтинге ATP, а закончил его на вершине, отыграв таким образом 31 место. Это лучший показатель в истории для первой ракетки мира по итогам года, сообщает пресс-служба ATP.

До этого рекорд принадлежал Джоковичу. В 2017 году Новак начал сезон 12-м, а закончил его первым.