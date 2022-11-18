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2 часа назад

Менеджер ресторана на Итоговом турнире ATP рассказал о странных пристрастиях теннисиста Рублева

Газета.Ru

Менеджер ресторана Il Circolo della Stampa Sporting для игроков на Итоговом турнире ATP Джанлука Бернарди в интервью tennis.com рассказал о предпочтениях участвующих теннисистов.

Менеджер ресторана рассказал о странных пристрастиях теннисиста Рублева
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он рассказал, что сербский теннисист Новак Джокович является игроком с самой жесткой диетой, в отличие от россиянина Андрея Рублева. Бернарди назвал его самым прожорливым.

Больше всего Бернарди поразили «сюрреалистические» пищевые привычки Рублева: менеджер вспомнил один случай, когда 25-летний россиянин попросил жареных креветок на обед у бассейна, когда на улице было 8 градусов по Цельсию. При этом теннисист продолжал пить капучино.

«Я русский, не волнуйтесь», — сказал Рублев в ответ на удивление менеджера.

Бернарди считает, что россиянин переходит за грань, заказывая капучино с креветками.

Рублев выиграл свой первый матч на Итоговом турнире ATP, одолев Даниила Медведева. Затем он уступил сербу Новаку Джоковичу. А сегодня россиянин проведет заключительную встречу группового этапа против Стефаноса Циципаса. Только победа обеспечит ему выход в следующий раунд.

Теннис,Даниил Медведев,Андрей Рублев,Новак Джокович,
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