Менеджер ресторана рассказал о странных пристрастиях теннисиста Рублева

Менеджер ресторана Il Circolo della Stampa Sporting для игроков на Итоговом турнире ATP Джанлука Бернарди в интервью tennis.com рассказал о предпочтениях участвующих теннисистов.
Он рассказал, что сербский теннисист Новак Джокович является игроком с самой жесткой диетой, в отличие от россиянина Андрея Рублева. Бернарди назвал его самым прожорливым.
Больше всего Бернарди поразили «сюрреалистические» пищевые привычки Рублева: менеджер вспомнил один случай, когда 25-летний россиянин попросил жареных креветок на обед у бассейна, когда на улице было 8 градусов по Цельсию. При этом теннисист продолжал пить капучино.
«Я русский, не волнуйтесь», — сказал Рублев в ответ на удивление менеджера.
Бернарди считает, что россиянин переходит за грань, заказывая капучино с креветками.
Рублев выиграл свой первый матч на Итоговом турнире ATP, одолев Даниила Медведева. Затем он уступил сербу Новаку Джоковичу. А сегодня россиянин проведет заключительную встречу группового этапа против Стефаноса Циципаса. Только победа обеспечит ему выход в следующий раунд.