Менеджер ресторана рассказал о странных пристрастиях теннисиста Рублева

Менеджер ресторана Il Circolo della Stampa Sporting для игроков на Итоговом турнире ATP Джанлука Бернарди в интервью tennis.com рассказал о предпочтениях участвующих теннисистов.

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Он рассказал, что сербский теннисист Новак Джокович является игроком с самой жесткой диетой, в отличие от россиянина Андрея Рублева. Бернарди назвал его самым прожорливым.

Больше всего Бернарди поразили «сюрреалистические» пищевые привычки Рублева: менеджер вспомнил один случай, когда 25-летний россиянин попросил жареных креветок на обед у бассейна, когда на улице было 8 градусов по Цельсию. При этом теннисист продолжал пить капучино.

«Я русский, не волнуйтесь», — сказал Рублев в ответ на удивление менеджера.

Бернарди считает, что россиянин переходит за грань, заказывая капучино с креветками.