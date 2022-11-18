Тарпищев объяснил провал Медведева на Итоговом турнире АТР

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с «Чемпионатом» прокомментировал поражение спортсмена Даниила Медведева на Итоговом турнире АТР. По его мнению, россиянин проиграл все три матча группового этапа из-за «скомканного сезона».

«Он много пропустил, нервная система нетренированная. К тому же еще и не везет. Не хватает психологической устойчивости. Все могло сложиться по-другому», — приводятся в материале слова Тарпищева.

Он добавил, что на состояние Медведева повлияли «происходящее вокруг» и операция.

«Это все рабочие моменты. Дель Потро, Надаль, Джокович — все через это приходили», — отметил президент Федерации тенниса РФ.

Он уверен, что Медведев «вернется на свой уровень» после отдыха, во время которого он сможет уделить время новорожденной дочери, и «хорошего подготовительного периода».

«Все у Медведева будет нормально. Главное, чтобы он в своей голове понял, что эти три проигрыша — ерунда. Мог выиграть у каждого из трех», — заключил Тарпищев.