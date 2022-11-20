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3 часа назад

Новак Джокович в шестой раз выиграл Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАССиещё 2

Серб Новак Джокович в воскресенье победил норвежца Каспера Рууда в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Турнир проходил в итальянском Турине.

Новак Джокович стал победителем Итогового турнира ATP
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Джоковича. Сербский теннисист не потерпел ни одного поражения на турнире. На групповом этапе Джокович обыграл российских теннисистов Андрея Рублева и Даниила Медведева, а также грека Стефаноса Циципаса, в полуфинале серб оказался сильнее американца Тейлора Фритца. Джокович завоевал трофей Итогового турнира ATP в шестой раз в карьере и повторил рекорд бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера.

Джоковичу 35 лет, он располагается на восьмом месте в мировом рейтинге. На счету серба теперь 91 победа на турнирах ATP. Джокович одержал 21 победу на турнирах Большого шлема. Он является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде. В 2010 году в составе сборной Сербии он стал обладателем Кубка Дэвиса. Джокович - рекордсмен по числу недель, проведенных на первом месте в мировом рейтинге (373).

Рууду 23 года, он является четвертой ракеткой мира. На счету норвежца девять побед на турнирах ATP. Рууд является финалистом Открытых чемпионатов Франции и США 2022 года.

Рублев уступил в полуфинале Итогового турнира ATP

Матчи Итогового турнира ATP проходили на покрытии "хард", призовой фонд соревнований составил $14,75 млн. В турнире принимали участие восемь теннисистов, набравших наибольшее количество очков за сезон. Победителями соревнований в парном разряде стали американец Раджив Рам и представитель Великобритании Джо Солсбери, переигравшие в финале хорватов Николу Мектича и Мате Павича.

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