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1 час назад

Джокович обыграл Фритца и вышел в финал Итогового турнира ATP

ТАСС

Серб Новак Джокович в субботу победил американца Тейлора Фритца в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Турнир проходит в итальянском Турине.

Джокович вышел в финал Итогового турнира ATP
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) в пользу Джоковича. На групповом этапе Джокович обыграл российских теннисистов Андрея Рублева и Даниила Медведева, а также грека Стефаноса Циципаса. Фритц на групповом этапе победил испанца Рафаэля Надаля и канадца Феликса Оже-Альяссима и уступил норвежцу Касперу Рууду. За титул Джокович сыграет с победителем матча между Рублевым и Руудом, который стартует позднее в субботу.

Джоковичу 35 лет, он располагается на восьмом месте в мировом рейтинге. На счету серба 90 побед на турнирах ATP, из них пять - на итоговом турнире. Джокович одержал 21 победу на турнирах Большого шлема. Он является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде. В 2010 году в составе сборной Сербии стал обладателем Кубка Дэвиса. Джокович - рекордсмен по числу недель, проведенных на первом месте в мировом рейтинге (373).

25-летний Фритц занимает 9-е место в рейтинге ATP. Американец является победителем четырех турниров под эгидой организации.

Матчи Итогового турнира ATP проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 20 ноября, призовой фонд составляет $14,75 млн. В турнире принимают участие восемь теннисистов, набравших наибольшее количество очков за сезон. Действующим победителем соревнований является представитель Германии Александр Зверев.

Теннис,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,Андрей Рублев,Александр Зверев,Новак Джокович,
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