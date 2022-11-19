Джокович вышел в финал Итогового турнира ATP

Серб Новак Джокович в субботу победил американца Тейлора Фритца в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Турнир проходит в итальянском Турине.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) в пользу Джоковича. На групповом этапе Джокович обыграл российских теннисистов Андрея Рублева и Даниила Медведева, а также грека Стефаноса Циципаса. Фритц на групповом этапе победил испанца Рафаэля Надаля и канадца Феликса Оже-Альяссима и уступил норвежцу Касперу Рууду. За титул Джокович сыграет с победителем матча между Рублевым и Руудом, который стартует позднее в субботу.

Джоковичу 35 лет, он располагается на восьмом месте в мировом рейтинге. На счету серба 90 побед на турнирах ATP, из них пять - на итоговом турнире. Джокович одержал 21 победу на турнирах Большого шлема. Он является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде. В 2010 году в составе сборной Сербии стал обладателем Кубка Дэвиса. Джокович - рекордсмен по числу недель, проведенных на первом месте в мировом рейтинге (373).

25-летний Фритц занимает 9-е место в рейтинге ATP. Американец является победителем четырех турниров под эгидой организации.