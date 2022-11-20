Российский теннисист Андрей Рублев уступил в полуфинале Итогового турнира ATP в Турине представителю Норвегии Касперу Рууду со счетом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час и 8 минут. На счету россиянина девять эйсов, ни одной двойной ошибки, один реализованный брейк-пойнт из одного. Таким образом, Рублев заканчивает свое выступление на турнире.

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Рууд в финале встретится с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который ранее обыграл Тейлора Фритца (США). Напомним, что Рублев смог пробиться в полуфинал благодаря двумя победам на групповом этапе. Сначала он обыграл соотечественника Даниила Медведева, потом уступил Джоковичу, а в заключительном матче оказался сильнее Стефаноса Циципаса (Греция).

В обновленном рейтинге ATP Андрей Рублев остался на своей 7-й позиции, как и Карен Хачанов (20-е место). Первую строчку продолжает удерживать испанец Карлос Алькарас (6820 очков), который стал победителем Открытого чемпионата США (US Open) в этом году. В финале он обыграл норвежца Каспера Рууда. На второй строчке рейтинга располагается еще один испанец - Рафаэль Надаль (5820 очков). Тройку лидеров замыкает грек Стефанос Циципас (5350 очков).