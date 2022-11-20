ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
3 часа назад

Рублев уступил в полуфинале Итогового турнира ATP

Газета.Ru

Российский теннисист Андрей Рублев уступил в полуфинале Итогового турнира ATP в Турине представителю Норвегии Касперу Рууду со счетом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час и 8 минут. На счету россиянина девять эйсов, ни одной двойной ошибки, один реализованный брейк-пойнт из одного. Таким образом, Рублев заканчивает свое выступление на турнире.

Рублев уступил в полуфинале Итогового турнира ATP
Фото: ТАССТАСС

Рууд в финале встретится с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который ранее обыграл Тейлора Фритца (США). Напомним, что Рублев смог пробиться в полуфинал благодаря двумя победам на групповом этапе. Сначала он обыграл соотечественника Даниила Медведева, потом уступил Джоковичу, а в заключительном матче оказался сильнее Стефаноса Циципаса (Греция).

В обновленном рейтинге ATP Андрей Рублев остался на своей 7-й позиции, как и Карен Хачанов (20-е место). Первую строчку продолжает удерживать испанец Карлос Алькарас (6820 очков), который стал победителем Открытого чемпионата США (US Open) в этом году. В финале он обыграл норвежца Каспера Рууда. На второй строчке рейтинга располагается еще один испанец - Рафаэль Надаль (5820 очков). Тройку лидеров замыкает грек Стефанос Циципас (5350 очков).

Ранее Шамиль Тарпищев объяснил провал Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP.

Теннис,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Рафаэль Надаль,Андрей Рублев,Шамиль Тарпищев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители