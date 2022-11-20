ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
5 часов назад

Кафельников поставил оценку российскому теннису за текущий сезон

Чемпионат.com

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, победитель Australian Open и самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников подвёл итоги сезона для российского тенниса.

Кафельников поставил оценку российскому теннису за текущий сезон
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Если резюмировать итоги сезона, то, безусловно, он был не худшим для наших ведущих теннисистов. И то, что наши спортсмены в данной ситуации имеют возможность соревноваться, — это самая большая радость. Что касается результатов, то, наверное, они соответствовали тому уровню, который был у них в

Двое ребят закончили сезон в первой десятке, две девушки тоже вошли в топ-10. Поэтому я охарактеризую на четвёрку с плюсом результаты этого года для российского тенниса», — приводит слова Евгения Кафельникова «РИА Новости Спорт».

Теннис,Евгений Кафельников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители