Кафельников поставил оценку российскому теннису за текущий сезон

«Если резюмировать итоги сезона, то, безусловно, он был не худшим для наших ведущих теннисистов. И то, что наши спортсмены в данной ситуации имеют возможность соревноваться, — это самая большая радость. Что касается результатов, то, наверное, они соответствовали тому уровню, который был у них в