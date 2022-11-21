Медведев завершил сезон на седьмом месте в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев завершил сезон 2022 на седьмой строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Медведев на итоговом турнире ATP в Турине потерпел три поражения в трех матчах и не набрал очков. Это наихудшая позиция 26 летнего россиянина в рейтинге с 12 августа 2019 года, когда он был восьмым.