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7 часов назад

Даниил Медведев завершил сезон на седьмом месте в рейтинге ATP

Матч ТВиещё 3

Российский теннисист Даниил Медведев завершил сезон 2022 на седьмой строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Медведев завершил сезон на седьмом месте в рейтинге ATP
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Медведев на итоговом турнире ATP в Турине потерпел три поражения в трех матчах и не набрал очков. Это наихудшая позиция 26 летнего россиянина в рейтинге с 12 августа 2019 года, когда он был восьмым.

Другой россиянин Андрей Рублев потерял одну строчку и идет восьмым.

Победитель итогового турнира серб Новак Джокович поднялся на пятую позицию.

РЕЙТИНГ АТР ОТ 21 НОЯБРЯ:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6 820 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 6 020

3 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5 820

4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5 550

5 (8). Новак Джокович (Сербия) — 4 820

6 (6). Феликс Оже Аляссим (Канада) — 4 195

7 (5). Даниил Медведев (Россия) — 4 065

8 (7). Андрей Рублев (Россия) — 3 930

9 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3 355

10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 2 905…

20 (20). Карен Хачанов — 1 990…

59 (59). Аслан Карацев — 795…

89 (90). Роман Сафиуллин — 606…

99 (98). Павел Котов (все — Россия) — 570

Теннис,Хуберт Хуркач,Павел Котов,Роман Сафиуллин,Аслан Карацев,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Рафаэль Надаль,Андрей Рублев,Новак Джокович,
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