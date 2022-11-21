Медведев завершил сезон на седьмом месте в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев завершил сезон 2022 на седьмой строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Медведев на итоговом турнире ATP в Турине потерпел три поражения в трех матчах и не набрал очков. Это наихудшая позиция 26 летнего россиянина в рейтинге с 12 августа 2019 года, когда он был восьмым.
Другой россиянин Андрей Рублев потерял одну строчку и идет восьмым.
Победитель итогового турнира серб Новак Джокович поднялся на пятую позицию.
РЕЙТИНГ АТР ОТ 21 НОЯБРЯ:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6 820 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 6 020
3 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5 820
4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5 550
5 (8). Новак Джокович (Сербия) — 4 820
6 (6). Феликс Оже Аляссим (Канада) — 4 195
7 (5). Даниил Медведев (Россия) — 4 065
8 (7). Андрей Рублев (Россия) — 3 930
9 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3 355
10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 2 905…
20 (20). Карен Хачанов — 1 990…
59 (59). Аслан Карацев — 795…
89 (90). Роман Сафиуллин — 606…
99 (98). Павел Котов (все — Россия) — 570