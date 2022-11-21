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4 часа назад

Медведев и Рублев потеряли позиции в обновленном рейтинге АТР

Газета.Ru

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев потеряли позиции в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), опубликованном на официальном сайте организации.

Медведев и Рублев потеряли позиции в обновленном рейтинге АТР
Фото: Газета.руГазета.ру

Экс-первая ракетка мира Медведев потерпел поражение во всех трех матчах группового раунда Итогового турнира АТР, прошедшего в итальянском Турине, и в итоге опустился с пятого места на седьмое. Рублев, проигравший в полуфинале Итогового турнира норвежцу Касперу Рууду, теперь располагается ниже на одну строчку — в предыдущей версии рейтинга он был седьмым, а сейчас занимает восьмую позицию.

Лидером рейтинга по-прежнему остается испанец Карлос Алькарас. Вторым идет его соотечественник Рафаэль Надаль. Третьим стал Рууд, поменявшийся местами с греком Стефаносом Циципасом.

Серб Новак Джокович, который обыграл Рууда в финале Итогового турнира, поднялся с восьмой строчки на пятую.

Карен Хачанов и Аслан Карацев сохранили позиции, оставшись соответственно 20-м и 59-м.

Ранее фигурист Дмитрий Козловский прокомментировал инцидент, произошедший после выступления в произвольной программе на этапе Гран-при России в Самаре серебряной медалистки Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой, когда на лед выбежал болельщик с букетом цветов.

Мужчину, выбежавшего на лед, задержали. Нарушителю грозит административное наказание, штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. руб. Также будет оштрафована организация, обеспечивающая безопасность на соревнованиях, — на 150 тыс. руб.

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