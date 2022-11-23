«Какой-то комплекс». Петрова о поражениях Шараповой от Уильямс

«Это даже не страх, а какой-то комплекс. Для них это был очень принципиальный матч. И Серена, думаю, уже со временем чувствовала, что у Маши какой-то психологический барьер, когда она играет с ней. И Уильямс серьезно настраивалась на эти матчи. Она даже не хотела давать возможности Маше хоть раз её обыграть. Ей надо было держать корону на своей голове, даже если она не была первой. Если вспомнить, она при победе над Шараповой всегда выходила своим пальчиком помахать, всем напоминала, что она — № 1.