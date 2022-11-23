ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
6 часов назад

Глава Польской ассоциации тенниса получил новое обвинение в растлении несовершеннолетних

Чемпионат.com

Депутат парламента Польши Катажина Котула обвинила своего бывшего тренера Мирослава Скшипчиньского, который возглавляет в данный момент Польскую ассоциацию тенниса, в растлении и изнасиловании несовершеннолетних игроков, одним из которых была она.

Главу Польской ассоциации тенниса обвинили в растлении детей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее в польских СМИ появились анонимные обвинения в адрес Скшипчиньского.

В интервью Wiadomosci Котула рассказала, что неоднократно подвергалась насилию со стороны тренера в течение периода совместного пребывания в теннисном клубе. Тогда ей было 13-14 лет. Также член партии Lewica обвинила Скшипчиньского в сексуальных домогательствах в отношении других воспитанников.

Ранее дело Скшипчиньского призвали расследовать первая ракетка мира Ига Свёнтек, а также её соотечественник, 10-й номер рейтинга ATP Хуберт Хуркач.

Теннис,Хуберт Хуркач,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители