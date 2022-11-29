Названы теннисистки с самыми высокими доходами

Самой высокооплачиваемой теннисисткой в 2022 году стала Ига Свентек из Польши. Она заработала 9 875 525 долларов, пишет Tennis 365.

Фото: ТАСС ТАСС

На второй позиции по доходам – Онс Жабер (Тунис), заработавшая 4 977 069 млн долларов, на третьей Каролин Гарсия (Франция) – 3 729 317 млн.

Четвертое место заняла российская теннисистка Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан – 3 613 440 млн долларов. На пятой позиции Джессика Пегула из США – 3 611 716 млн.

Далее с доходом от 2,2 млн до 3 млн долларов идут Кори Гауфф (США), Мария Саккари (Греция), Арина Соболенко (Беларусь), Эшли Барти (Австралия) и Симона Халеп (Румыния).