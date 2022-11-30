ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
2 часа назад

36-летняя Динара Сафина поделилась свежим селфи

Чемпионат.com

Победительница Открытого чемпионата США 2007 года в парном разряде, трёхкратная финалистка ТБШ в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Динара Сафина опубликовала новую запись в своих социальных сетях. 36-летняя спортсменка показала фотографию из машины в ярких солнцезащитных очках.

36-летняя Динара Сафина поделилась свежим селфи
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА САФИНОЙ

Динара Сафина дважды доходила до финала Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), а именно в 2008 и 2009 годах. В первом случае она проиграла Ане Иванович из Сербии, а во втором — своей соотечественнице Светлане Кузнецовой. В финале Australian Open — 2009 Сафина проиграла американке Серене Уильямс, будущей 23-кратной чемпионке ТБШ.

Теннис,Динара Сафина,Серена Уильямс,Светлана Кузнецова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители