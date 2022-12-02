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54 минуты назад

«Какой-то фан». Анастасия Павлюченкова показала свежее фото с Даниилом Медведевым

Чемпионат.comиещё 2

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в своих социальных сетях опубликовала фото с Даниилом Медведевым.

Анастасия Павлюченкова показала свежее фото с Даниилом Медведевым
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Какой-то фан и Даниил Медведев», — подписала фото Павлюченкова.

31-летняя Анастасия Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Причиной такого решения стала травма колена.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

Ранее Анастасия Павлюченкова сообщила о скором полноценном возвращении в WTA-тур. В августе теннисистка провела первую за долгое время тренировку на корте. Она тренируется в академии своего бывшего тренера Патрика Муратоглу, где и встретила Медведева.

Даниил Медведев в этом сезоне выиграл два турнира уровня АТР, дошёл до четвёртого круга на Открытом чемпионате США и «Ролан Гаррос», а также проиграл в финале Australian Open. Россиянин квалифицировался на Итоговый турнир, однако не смог выйти из группы.

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