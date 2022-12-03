«Верили и ждали». Мыскина — о попадании Кудерметовой и Касаткиной в топ-10

«Веронику я вообще знаю очень давно, первый раз её видела в сборной, когда ей было 16 лет. Верила, что у неё всё может получиться и сложиться. Даша тоже была звездой и юношеского тенниса. Помню, когда на турнире в Санкт-Петербурге директор дала ей уайлд-кард, чтобы она начала здесь свой путь. Мы все знали, что они могут играть очень хорошо. Просто верили и ждали», — передаёт слова Мыскиной корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.