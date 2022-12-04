Серена Уильямс: дочь постоянно напоминает, что я завершила карьеру

«Олимпия хочет убедиться, что я знаю, что у меня много свободного времени, и мне нужно проводить больше времени с ней. Она всё время напоминает, что я завер

Всегда говорю ей: «Олимпия, я сейчас не работаю». Она отвечает: «Да, ты больше не играешь в теннис!» И я действительно не совсем знаю, как к этому относиться! Это забавно… но она молодец, потому что маленькие дети действительно хотят быть со своими родителями. И мне просто повезло, что Олимпия хочет внимания», — цитирует Уильямс Tennis up to date.