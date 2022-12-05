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1 час назад

Карацев рассказал о причинах ухода от тренера Яцюка

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Российский теннисист Аслан Карацев, завершивший сезон-2022 на 59-м месте в рейтинге ATP, рассказал о причинах расставания с тренером Егором Яцыком.

Карацев рассказал о причинах ухода от тренера Яцюка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Где играть, что играть, с кем работать, с кем не работать — не стану углубляться в детали. У нас было хорошее сотрудничество с Егором, но мы прекратили процесс не очень разумным решением. Также случались такие моменты, что я играл чересчур много турниров,

Почему расстался с Егором? У нас с ним разные взгляды, сейчас не буду вдаваться в такие подробности — свои заморочки. Но самое главное, что сейчас мы вернулись к сотрудничеству, наладили контакт. Уже всё хорошо!

Сейчас главное, что мы готовы к рабое. Решение вернуться было за Егором. У нас с ним была долгая беседа. Тогда мы с ним разобрали наши ошибки.

Когда мы с ним начали работать, он мне больше помог в психологической части — дал возможность поверить в себя, что я топ-игрок, могу играть и быть на высочайшем уровне», — приводит слова Карацева «Чемпионат».

Стоит отметить, что в июне 2022 года немецкий канал ZDF обвинил Яцыка в причастности к организации договорных матчей. Однако никаких весомых доказательств у немецких журналистов не нашлось.

Примечательно, что сразу после ухода от Карацева Егор Яцык начал успешное сотрудничество с другим российским теннисистом — Романом Сафиуллиным.

Аслан Карацев под руководством Яцыка дошёл до полуфинала Ausatralian Open — 2021, а также стал серебряным призёром Олимпиады-2020 в Токио в миксте.

Теннис,Роман Сафиуллин,Аслан Карацев,
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