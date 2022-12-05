Умер бывший тренер Марии Шараповой Ник Боллетьери

"Спасибо, Ник. Вы дали стольким детям возможность работать над своей мечтой, поддерживая их своими знаниями и верой в то, что все возможно, - написала Лисицки. - Мне посчастливилось быть одной из них. Вы сформировали игру в теннис, вас будет очень не хватать. Покойся с миром, Ник".