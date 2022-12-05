Алькарас обошел Джоковича по сумме призовых в 2022 году

ATP распределила бонусный пул в размере 11 миллионов долларов между игроками топ-12.

Фото: Sports.ru Sports.ru

Восемь теннисистов из 12 соответствовали критериям и получили либо полные, либо урезанные бонусные выплаты. Четверо сыграли недостаточно «Мастерсов» и ничего не получили.

Отметим, что бонусный пул выплачивается игрокам за участие в «Мастерсах» и итоговом турнире.

Таким образом, после начисления выплат Карлос Алькарас обошел Новака Джоковича по сумме призовых в 2022 году.

В таблице в скобках указан текущий рейтинг.

Призовые теннисистов по итогам cезона-2022:

Место

Теннисист

Призовые

1 (1)

Карлос Алькарас

$10 102 330

2 (5)

Новак Джокович

9 934 582

3 (2)

9 368 326

4 (3)

Каспер Рууд

8 126 816

5 (4)

Стефанос Циципас

6 614 416

6 (6)

Феликс Оже-Альяссим

4 801 292

7 (8)

4 666 954

8 (9)

Тэйлор Фриц

4 570 481

9 (7)

4 178 524

10 (10)

3 764 164

15 (12)

2 678 178

16 (11)

2 623 289