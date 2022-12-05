Алькарас обошел Джоковича по сумме призовых в 2022 году

ATP распределила бонусный пул в размере 11 миллионов долларов между игроками топ-12.
Восемь теннисистов из 12 соответствовали критериям и получили либо полные, либо урезанные бонусные выплаты. Четверо сыграли недостаточно «Мастерсов» и ничего не получили.
Отметим, что бонусный пул выплачивается игрокам за участие в «Мастерсах» и итоговом турнире.
Таким образом, после начисления выплат Карлос Алькарас обошел Новака Джоковича по сумме призовых в 2022 году.
В таблице в скобках указан текущий рейтинг.
Призовые теннисистов по итогам cезона-2022:
Место
Теннисист
Призовые
1 (1)
Карлос Алькарас
$10 102 330
2 (5)
Новак Джокович
9 934 582
3 (2)
9 368 326
4 (3)
Каспер Рууд
8 126 816
5 (4)
Стефанос Циципас
6 614 416
6 (6)
Феликс Оже-Альяссим
4 801 292
7 (8)
4 666 954
8 (9)
Тэйлор Фриц
4 570 481
9 (7)
4 178 524
10 (10)
3 764 164
15 (12)
2 678 178
16 (11)
2 623 289
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