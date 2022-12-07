Шарапова посвятила пост умершему тренеру Нику Боллетьери

«Вы включили свет в спортзале в 5 утра с самой яркой (и самой белоснежной!) улыбкой. Вы открыли дверь в свой дом, на территорию, в которую вы дали нам свободу вкладывать наши сердца и труд. Счёт на табло никогда не влиял на ваше отношение к нам. Вы редкий человек! Я счастлива, что имела возможность разделить так много памятных моментов с вами. Спасибо за всё, Ник!» — написала Шарапова.