Уимблдон оштрафовали за отношение к россиянам

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на $ 1 млн за отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в Уимблдоне — 2022. Об этом сообщил журналист Майк Диксон.
Источник добавил, что Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) в будущем могут и вовсе исключить из тура. Это произойдёт в том случае, если организация снова решит отстранить спортсменов.
Напомним, организаторами Уимблдона являются Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA). Они не допустили российских и белорусских теннисистов к Уимблдону — 2022 из-за ситуации на Украине. Из-за этого турнир лишился рейтинговых очков и стал выставочным.