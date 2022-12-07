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2 часа назад

ATP оштрафовала организатора Уимблдона на $ 1 млн за отстранение россиян

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на $ 1 млн за отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в Уимблдоне — 2022. Об этом сообщил журналист Майк Диксон.

Уимблдон оштрафовали за отношение к россиянам
Фото: BetassistBetassist

Источник добавил, что Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) в будущем могут и вовсе исключить из тура. Это произойдёт в том случае, если организация снова решит отстранить спортсменов.

Напомним, организаторами Уимблдона являются Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA). Они не допустили российских и белорусских теннисистов к Уимблдону — 2022 из-за ситуации на Украине. Из-за этого турнир лишился рейтинговых очков и стал выставочным.

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