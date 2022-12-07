Уимблдон оштрафовали за отношение к россиянам

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на $ 1 млн за отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в Уимблдоне — 2022. Об этом сообщил журналист Майк Диксон.

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Источник добавил, что Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) в будущем могут и вовсе исключить из тура. Это произойдёт в том случае, если организация снова решит отстранить спортсменов.