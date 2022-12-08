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1 час назад

Times: российских теннисистов могут допустить к участию в Уимблдоне 2023 года

ТАСС

Российским спортсменам может быть разрешено выступить на Уимблдоне в 2023 году после того, как Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) пригрозила Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) исключением из своего состава. Об этом в четверг сообщает газета The Times ("Таймс") со ссылкой на источники.

Россиян могу допустить на Уимблдон-2023
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее ATP приняла решение оштрафовать на 822 тыс. ($1 млн) организаторов Уимблдона - LTA и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) - за недопуск россиян и белорусов к участию в турнире Большого шлема, который проходит в Великобритании. По информации издания, LTA также грозит исключение из ATP при повторном нарушении.

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Газета напомнила, что организаторы Уимблдона в нынешнем году не позволили российским теннисистам принять участие в соревнованиях из-за ситуации на Украине, опасаясь политических жестов со стороны спортсменов из России. Однако теперь, учитывая, что российские теннисисты выступали в течение года на других состязаниях под эгидой ATP и Женской теннисной ассоциации (WTA) в качестве нейтральных спортсменов без каких-либо скандалов, организаторы испытывают меньше подобных опасений, добавило издание.

Организаторы Уимблдона должны будут принять окончательное решение относительно участия российских теннисистов к апрелю. При этом, согласно изданию, в данном вопросе будет учитываться ситуация на Украине к тому моменту. Одним из возможных препятствий на пути восстановления допуска спортсменов из России и Белоруссии к теннисным турнирам на территории Великобритании газета назвала жесткую позицию британского правительства.

Уимблдон - один из турниров Большого шлема - проходил с 27 июня по 10 июля. 20 апреля организаторы турнира приняли решение не допускать к участию в соревнованиях на территории страны теннисистов из России и Белоруссии. После этого ATP и WTA выступили с критикой этого решения, а 20 мая сообщили, что Уимблдон в 2022 году пройдет без начисления рейтинговых очков. С критикой решения о недопуске россиян и белорусов выступил также президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, назвав его политическим и противоречащим принципам честных соревнований.

Томас Бах,
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