Медведев обыграл немца Зверева и встретится с "обидчиком" Рублева

Экс-первая ракетка мира Даниил Рублев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым на выставочном турнире в Саудовской Аравии со счетом 6:0, 6:4.

Фото: Guglielmo Mangiapane/Reuters Guglielmo Mangiapane/Reuters

Российский теннисист выполнил одну подачу навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. В первом сете Медведев взял пять геймов подряд.

Также россиянину пришлось взять медицинский тайм-аут после розыгрыша Зверева, но он быстро вернулся на корт. В своем следующем матче Медведев сыграет со Стэном Вавринкой из Швейцарии. Он свой матч проводил сегодня против Андрея Рублева и победил со счетом 6:7, 6:2, 1:0. Призовой фонд турнира в Эр-Рияде составляет $3 000 000.

В обновленном рейтинге ATP первую строчку продолжает удерживать испанец Карлос Алькарас (6820 очков), который стал победителем Открытого чемпионата США (US Open) в этом году. На второй строчке рейтинга располагается еще один испанец — Рафаэль Надаль (6020 очков). Тройку лидеров замыкает норвежец Каспер Рууд (5820 очков). Медведев завершает год на седьмой позиции.