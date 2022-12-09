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9 декабря

Даниил Медведев — Стэн Вавринка: текстовая онлайн-трансляция турнира в Эр-Рияде

Чемпионат.comиещё 2

Сегодня, 9 декабря, российский теннисист Даниил Медведев встретится с швейцарцем Стэном Вавринкой в рамках полуфинала выставочного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Даниил Медведев обыграл Стэна Вавринку впервые с 2019 года
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Стэн Вавринка на турнире в Эр-Рияде. Встреча начнётся не ранее 16:00 мск.

Счёт личных встреч равный — 2-2. При этом Даниил выиграл первые два матча, в том числе на Уимблдоне-2017, когда ещё был далеко не топовым теннисистом (впрочем, Стэн всегда слабо играл на травяных кортах), и в четвертьфинале US Open — 2019, по пути к первому финалу ТБШ в своей карьере. Затем Вавринка одержал непростую пятисетовую победу в 1/8 финала Australian Open — 2020, отыгравшись с 1:2 по сетам, а в прошлом сезоне победил во втором круге турнира в Метце, сразу после US Open, — 6:4, 6:7 (7:9), 6:3.

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