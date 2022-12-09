Россиян включили в список участников Australian Open

Российские и белорусские теннисисты включены в заявочный лист на Australian Open, который пройдет с 16 по 29 января 2023 года. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба турнира.

Заявочный лист формируется по рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA). Даниил Медведев и Андрей Рублев попали в список под седьмым и восьмым номерами соответственно. Также в основной список участников вошли Карен Хачанов , Аслан Карацев , Роман Сафиуллин . Заявочный список возглавляет первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

1 марта Международная теннисная федерация (ITF) приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах, а 14 марта подтвердила исключение российской и белорусской сборных из состава участников Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг 2022 года. WTA и ATP допустили российских и белорусских теннисистов к участию в турнирах под своими эгидами в нейтральном статусе. Однако организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов к участию в турнире 2022 года, за что ATP оштрафовала организаторов на $1 млн.