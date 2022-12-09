ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
2 часа назад

Российских теннисистов включили в список участников Australian Open

ТАСС

Российские и белорусские теннисисты включены в заявочный лист на Australian Open, который пройдет с 16 по 29 января 2023 года. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба турнира.

Россиян включили в список участников Australian Open
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Заявочный лист формируется по рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA). Даниил Медведев и Андрей Рублев попали в список под седьмым и восьмым номерами соответственно. Также в основной список участников вошли Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин. Заявочный список возглавляет первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

В заявочный список женского турнира вошли Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Евгения Родина, Анна Блинкова, Камилла Рахимова, Варвара Грачева. Под первым номером в список вошла лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек из Польши.

Российские и белорусские игроки будут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

1 марта Международная теннисная федерация (ITF) приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах, а 14 марта подтвердила исключение российской и белорусской сборных из состава участников Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг 2022 года. WTA и ATP допустили российских и белорусских теннисистов к участию в турнирах под своими эгидами в нейтральном статусе. Однако организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов к участию в турнире 2022 года, за что ATP оштрафовала организаторов на $1 млн.

Теннис,Варвара Грачева,Людмила Самсонова,Камилла Рахимова,Билли Джин,Анна Блинкова,Анна Калинская,Вероника Кудерметова,Роман Сафиуллин,Аслан Карацев,Анастасия Потапова,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Дарья Касаткина,Екатерина Александрова,Андрей Рублев,Анастасия Павлюченкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители